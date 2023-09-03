Soal Cawapres Ganjar Pranowo, Puan: Secepatnya Diumumkan

SOLO - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Puan Maharani menyebut bahwa pihaknya segera umumkan tokoh pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Sebelum itu Pihak PDIP akan melakukan pertimbangan ulang.

"Secepatnya (pengumuman Bacawapres Ganjar, red.)," ujarnya saat diwawancarai setelah menonton gelaran SIPA di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (2/09) malam.

Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari dipinangnya Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin oleh Koalisi Perubahan sebagai Bacawapres Anis Baswedan.

Cak Imin sebelumnya masuk dalam radar PDIP sebagai Bacawapres Ganjar. Ia menjadi salah satu dari 5 tokoh yang masuk radar PDIP bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Menteri BUMN, Erick Thohir, Mantan Panglima TNI, Andika Perkasa; dan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.