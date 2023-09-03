Ibaratkan Voli Seperti Pemilu, Kapolri: Masing-Masing Punya Unggulan tapi Akhirnya Saling Tepuk Tangan

KALBAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri penutupan kejuaraan bola voli 'Kapolri Cup' 2023 di GOR Pangsuma, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu 2 September 2023, malam.

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan, kegiatan ini diharapkan mampu semakin mendekatkan Polri dengan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Kejuaraan ini sendiri diikuti oleh 34 provinsi.

"Dan tentunya bagi kami Polri, kegiatan ini adalah sebagai upaya kita untuk terus sama-sama melaksanakan berbagai macam kegiatan, bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga Polri dan masyarakat makin dekat. Dan tentunya harapan kita dengan semakin dekatnya Polri, memiliki tugas tanggung jawab untuk melayani lebih baik ke masyarakat," kata Sigit.

Sigit juga mengapresiasi seluruh pemain, ofisial, PBVSI, suporter maupun elemen masyarakat yang sudah mendukung, mengikuti dan menjaga sportifitas kejuaraan Kapolri Cup tersebut.

"Dan yang tentu kita berikan apresiasi apapun hasilnya setelah diputuskan, disaksikan bersama menjadi keputusan bersama yang kita hargai. Dan ini tentunya menjadi semangat yang harus terus kita jaga," ujar Sigit.

Menurut Sigit, kejuaraan bola voli ini sendiri, menjadi cerminan terbentuknya sinergisitas dan soliditas antar-elemen bangsa dalam menjaga semangat persatuan serta kesatuan Indonesia.

"Apalagi saat ini kita memasuki tahun politik dimana kita akan hadapi kontestasi nasional untuk memperebutkan atau memilih calon-calon pemimpin nasional yang tentunya pasti masing-masing punya pilihan berbeda. Sama dengan malam ini masing-masing juga memiliki tim diunggulkan," ujar Sigit.

Hal itu menjadi penting, Sigit menjelaskan, Indonesia akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Dalam momentum itu, yang paling terpenting adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan, walaupun pilihan berbeda-beda.

"Namun pada saat sudah selesai semuanya kemudian tepuk tangan duduk bersama ini juga semangat yang harus kita kawal untuk menjaga kontestasi mencari pemimpin nasional. Ini bagian dari demokrasi pesta rakyat, pesta kita bersama. Ini adalah pesta kita, pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia," ucap Sigit.