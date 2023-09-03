Usai Menjabat Sebagai Gubernur, Ridwan Kamil Berencana Membangun Yayasan

BANDUNG - Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil, akan membuka yayasan setelah masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat berakhir pada 5 September 2023 mendatang. Hal itu guna melanjutkan misinya untuk memperluas kebaikan dan manfaat kepada masyarakat luas.

"Dunia lebih luas membutuhkan saya adalah karena saya orang yang bisa mempengaruhi. Jadi saya akan mencari kesibukan untuk mempengaruhi orang berbuat kebaikan. Jadi berpikir membuat yayasan tentang 2 hal, yaitu kemanusiaan dan kepemimpinan," ucap Emil saat acara talkshow Konspirasi Prabu di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (2/9/2023).

Emil mengatakan, banyak orang yang ingin ikut berkerja dengannya setelah usai menjabat sebagai gubernur nanti. Dia pun mendukung kegiatan apapun yang bersifat menyebarkan kebaikan.

"Karena banyak orang yang ingin ikut saya untuk nolong orang, bikin acara, dan macam-macam. Dari pada satu-satu mending diorganisasikan, selama tujuannya memperluas kebaikan saya dukung," kata dia.

Sebelum menjadi Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat, Emil merupakan seorang arsitek. Namun apapun kegiatannya, kata Emil, akan tetap bertujuan untuk tetap menjadi orang baik.