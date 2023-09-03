Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Gunung Penanggungan Jadi Penanda Pedagang Cina Berlayar ke Kerajaan Panjalu

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |08:39 WIB
Kisah Gunung Penanggungan Jadi Penanda Pedagang Cina Berlayar ke Kerajaan Panjalu
Gunung Penanggungan Jadi Penanda Pedagang China/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Gunung Penanggungan menjadi penanda para nelayan dari Cina saat masuk ke wilayah Kerajaan Panjalu. Jejak perdagangan antara Cina dan Panjalu di abad 12 ini menjadi saksi bagaimana Gunung Penanggungan, dari beberapa gunung di Pulau Jawa.

Gunung Penanggungan kian penting karena menjadi penanda bagi para pedagang -pedagang asal Cina, usai larangan berdagang ke Pulau Jawa. Sebab, saat itu kabar banyaknya kecurangan di Pulau Jawa membuat di awal abad 13 larangan itu muncul.

Sebagai gantinya para pedagang Cina ini mengatakan mereka akan berlayar ke Sukitan, yang sebenarnya sama saja dengan Pulau Jawa. Alhasil para pedagang ini berhasil menipu pemerintah Kekaisaran Cina kala itu untuk menuju Pulau Jawa.

Kekayaan alam yang dimiliki Panjalu saat itu membuat pedagang Cina berdatangan. Belum lagi hasil bumi, keadaan negara, pemerintahan, dan rakyat Panjalu yang stabil jadi dorongan lainnya.

Prof. Slamet Muljana pada "Tafsir Sejarah Negarakretagama" mengutarakan para pedagang Cina ini berlabuh ke pelabuhan Yau-toung. Di belakang pelabuhan ada gunung terlalu tinggi bernama Pau-lau-an. Gunung itu mempunyai lima buah puncak yang selalu tertutup dengan kabut. Gunung itu dijadikan pedoman untuk perahu yang akan masuk pelabuhan.

Tafsir sejarawan mengenai Sukitan dan gunung itu identik ke Penanggungan dan Yau-toung identik dengan Kali Porong. Maka pelabuhan itu kiranya terletak di muara Kali Porong. Pelabuhan ini bertahan sampai pertengahan abad 15, karena pelabuhan itu masih disebut dalam berita Cina pada waktu itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183445/gunung_taal-rsEi_large.jpg
Gunung Taal Meletus, Abu Vulkanik Membubung Setinggi 2.800 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/525/3144473/gunung-4Q5x_large.jpg
Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Meningkat, Badan Geologi: Waspada Erupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/18/3144099/gunung_meletus-6c79_large.jpg
Gunung Etna Meletus Dahsyat, Turis Panik Berlarian Menyelamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127778/gunung_gede_alami_peningkatan_gempa_vulkanik-cWfG_large.jpg
Gunung Gede Alami Peningkatan Gempa Vulkanik, 21 Kejadian Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/340/3083458/gunung_ibu_meletus-kShR_large.jpeg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/340/3081032/gunung_ibu_meletus-m3Fj_large.jpg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement