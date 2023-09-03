Amankan KTT ASEAN 2023, Panglima TNI Siapkan Alutsista Darat, Laut dan Udara

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, untuk mengamankan penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN, TNI dan Polri telah menyiapkan alutsista baik dari darat, laut dan udara.

"Termasuk alutsista juga kita siapkan, baik alutsista darat, laut maupun udara. Sehingga walaupun pelaksanaannya di tengah kota namun untuk pengamanan lingkar luar baik dari keamanan laut maupun udara juga kita siapkan alutsista kita," kata Yudo dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (3/9/2023).

Yudo juga mengungkapkan bahwa sekitar 12 ribu pasukan disiagakan untuk mengamankan penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN.

"Pasukan pengamanan ini dengan kekuatan 12.543 pasukan. Terdiri dari beberapa satgas, tadi mulai satgas pampelabuhan, pam VVIP, satgas Intel, satgaskomlek, satgas penerangan dan banyak lagi," kata Yudo.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan, bahwa KTT ASEAN 2023 menjadi event yang sangat penting yang harus disukseskan, diamankan dan berjalan lancar.

"Sehingga event KTT ke-43 ASEAN ini betul-betul bisa menjaga dan menempatkan Indonesia menjadi negara yang dipandang oleh dunia internasional," kata Listyo.