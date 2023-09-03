Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Amankan KTT ASEAN 2023, Panglima TNI Siapkan Alutsista Darat, Laut dan Udara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |09:20 WIB
Amankan KTT ASEAN 2023, Panglima TNI Siapkan Alutsista Darat, Laut dan Udara
Panglima TNI dan Kapolri/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, untuk mengamankan penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN, TNI dan Polri telah menyiapkan alutsista baik dari darat, laut dan udara.

"Termasuk alutsista juga kita siapkan, baik alutsista darat, laut maupun udara. Sehingga walaupun pelaksanaannya di tengah kota namun untuk pengamanan lingkar luar baik dari keamanan laut maupun udara juga kita siapkan alutsista kita," kata Yudo dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (3/9/2023).

Yudo juga mengungkapkan bahwa sekitar 12 ribu pasukan disiagakan untuk mengamankan penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN.

"Pasukan pengamanan ini dengan kekuatan 12.543 pasukan. Terdiri dari beberapa satgas, tadi mulai satgas pampelabuhan, pam VVIP, satgas Intel, satgaskomlek, satgas penerangan dan banyak lagi," kata Yudo.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan, bahwa KTT ASEAN 2023 menjadi event yang sangat penting yang harus disukseskan, diamankan dan berjalan lancar.

"Sehingga event KTT ke-43 ASEAN ini betul-betul bisa menjaga dan menempatkan Indonesia menjadi negara yang dipandang oleh dunia internasional," kata Listyo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement