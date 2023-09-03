Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hubungan Kaum Pribumi dengan Cina Sudah Terjalin Sejak Abad 7

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |10:34 WIB
Hubungan Kaum Pribumi dengan Cina Sudah Terjalin Sejak Abad 7
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

HUBUNGAN Cina dengan kaum pribumi di Pulau Jawa sudah mulai terjalin sejak abad 7. Banyak pedagang Cina yang mengadakan hubungan perdagangan bahkan diplomatik dengan kerajaan - kerajaan di Pulau Jawa.

Beberapa sumber berita Cina menyebut keterangan Shepo, yang juga disebut Pu-chia-lung. Dari keterangan tambahan itu, kita ketahui bahwa kerajaan yang dimaksud ialah kerajaan Pu-chia-lung. Tetapi, kerajaan mana yang dimaksud dengan nama itu, karena berita geografi yang diberikan, tidak dapat dijadikan pegangan.

Pada sejumlah Berita Cina yang dikutip dari "Tafsir Sejarah Negarakretagama" dari Prof. Slamet Muljana, disebut berita geografinya berisi arah perjalanan, lamanya perjalanan dengan kapal, dan batas yang samar-samar. Secara umum telah diketahui betapa sulitnya mengidentifikasikan toponim - toponim yang disebut dalam berita Cina itu.

Namun sumber lain ada yang menyatakan, Pu-chia-lung adalah identik dengan nama Pekalongan di pantai utara Jawa Tengah. Lokasinya berada di 150 kilometer sebelah barat Semarang, yang didasarkan pada kemiripan bunyi namanya. Apalagi pada zaman Sung, Pekalongan adalah pelabuhan utama untuk perdagangan Cina dan bangsa asing lainnya.

Halaman:
1 2
      
