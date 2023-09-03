Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serunya Ternak Landak Mini Jadi Primadona, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |15:44 WIB
Serunya Ternak Landak Mini Jadi Primadona, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB
Okezone Updates (Foto: Dok Okezone)
A
A
A


OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini menayangkan berita tentang ternak landak mini. Kecil dan imut, ya itulah yang terlintas ketika melihat landak mini. Siapa sangka, meski ukurannya yang kecil landak ini menjadi primadona di tengah masyarakat.

Di tangan Cucun Setiawan, landak mini ini berkembang biak dengan sehat. Cucun melakukan budidaya di Ciputat, Tangerang Selatan. Setidaknya ada 15 varian landak mini yang dibudidaya Cucun.

Selain itu, ada pula kabar dari Raja Ampat, Papua Barat yang tak pernah gagal memesona para turis yang datang. Selain gugusan bukit kars, Raja Ampat juga memiliki panorama alam lain, Kali Biru.

Sungai sejernih kristal ini menjadi surga tersembunyi di tengah jantung hutan tropis. Penasaran seperti apa keindahannya?

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Okezone Updates Okezone.com
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185400/okezone_raih_penghargaan_media_peduli_museum_di_indonesia_museum_awards_2025-kL6u_large.jpg
Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum di Indonesia Museum Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033863/viral-tukang-parkir-di-bali-mirip-bruno-mars-selengkapnya-di-okezone-updates-hari-ini-T1JLJhs5ZM.jpeg
Viral Tukang Parkir di Bali Mirip Bruno Mars, Selengkapnya Di Okezone Updates Hari Ini!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement