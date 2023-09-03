Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

20 Nama Unik Daerah Indonesia pada Zaman Belanda

Hafid Fuad , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:13 WIB
20 Nama Unik Daerah Indonesia pada Zaman Belanda
Ilustrasi Pulau Onrust sebagai salah satu nama daerah yang unik peninggalan Belanda. (Foto: Mitramuseumjakarta)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya terdapat 20 nama unik daerah Indonesia pada zaman Belanda yang kini justru memperkaya nilai sejarah suatu kota.

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (3/9/2023), sejarah Indonesia tidak bisa terlepas dari penderitaan di masa penjajahan oleh Belanda selama lebih dari 350 tahun.

Pada masa Belanda, Indonesia dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda.

Penamaan ini juga banyak dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan VOC (Kongsi Dagang Hindia Belanda) yang bercokol di Indonesia.

Tidak hanya Hindia Belanda namun berbagai daerah di Indonesia juga memiliki sebutan nama yang berbeda pada zaman Belanda.

Nama-nama kota ini terus digunakan selama Belanda menduduki Indonesia hingga berganti saat rezim Jepang masuk sejak tahun 1942. Jepang pun sekuat tenaga merayu simpati Indonesia dengan mengganti nama-nama kota tersebut dengan nama asli Indonesia.

