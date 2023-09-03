Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apresiasi Jokowi Resmikan Revitalisasi TMII, Partai Perindo: Wajah Baru yang Lebih Modern

Dimas Choirul , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:41 WIB
Apresiasi Jokowi Resmikan Revitalisasi TMII, Partai Perindo: Wajah Baru yang Lebih Modern
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yerry Tawalujan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan revitalisasi wajah baru Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jumat, (1/8/2023).

Proyek revitalisasi yang dimulai sejak bulan Januari 2022 ini menghabiskan anggaran negara lebih dari Rp1 triliun, terdiri dari 33 anjungan daerah yang mengusung tema Jelajah Indonesia dengan konsep inclusive dan smart culture.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan mengatakan sejak TMII dibangun tahun 1972 dan diresmikan tahun 1975, baru kali ini TMII direvitalisasi total, sehingga menghadirkan wajah baru yang lebih modern.

Namun, TMII tetap mempertahankan nilai budaya dan arsitektur asli 33 daerah nusantara.

"Apresiasi kami, Partai Perindo kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang telah merevitalisasi TMII, sehingga menampilkan wajah baru yang lebih modern tanpa kehilangan keaslian budaya dan arsitektur daerahnya," ujar Yerry kepada wartawan, Minggu (3/9/2023).

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kesejahteraan Sosial -- yang maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini -- mengingatkan agar revitalisasi ini diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dari pihak pengelola TMII.

"Besarnya anggaran yang terpakai untuk revitalisasi itu, harusnya disertai dengan peningkatan kualitas layanan. Sehingga kunjungan wisatawan, baik nasional maupun internasional meningkat," jelas Yerry.

Jika terjadi peningkatan kunjungan wisata, lanjutnya, akan terpenuhi harapan Presiden Jokowi agar TMII menjadi ikon pariwisata DKI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190321//tayo_station-K52v_large.jpg
5 Rekomendasi Objek Wisata Ramah Anak di Jakarta untuk Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement