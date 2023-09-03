Apresiasi Jokowi Resmikan Revitalisasi TMII, Partai Perindo: Wajah Baru yang Lebih Modern

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yerry Tawalujan (Foto: MPI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan revitalisasi wajah baru Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jumat, (1/8/2023).

Proyek revitalisasi yang dimulai sejak bulan Januari 2022 ini menghabiskan anggaran negara lebih dari Rp1 triliun, terdiri dari 33 anjungan daerah yang mengusung tema Jelajah Indonesia dengan konsep inclusive dan smart culture.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan mengatakan sejak TMII dibangun tahun 1972 dan diresmikan tahun 1975, baru kali ini TMII direvitalisasi total, sehingga menghadirkan wajah baru yang lebih modern.

Namun, TMII tetap mempertahankan nilai budaya dan arsitektur asli 33 daerah nusantara.

"Apresiasi kami, Partai Perindo kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang telah merevitalisasi TMII, sehingga menampilkan wajah baru yang lebih modern tanpa kehilangan keaslian budaya dan arsitektur daerahnya," ujar Yerry kepada wartawan, Minggu (3/9/2023).

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kesejahteraan Sosial -- yang maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini -- mengingatkan agar revitalisasi ini diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dari pihak pengelola TMII.

"Besarnya anggaran yang terpakai untuk revitalisasi itu, harusnya disertai dengan peningkatan kualitas layanan. Sehingga kunjungan wisatawan, baik nasional maupun internasional meningkat," jelas Yerry.

Jika terjadi peningkatan kunjungan wisata, lanjutnya, akan terpenuhi harapan Presiden Jokowi agar TMII menjadi ikon pariwisata DKI.