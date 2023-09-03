Kunjungi West Java Festival, Ridwan Kamil Pamit Sebagai Gubernur

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memepersilahkan masyarakat agar menghadiri West Java Festival 2023 di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (2/9/2023). Kegiatan tersebut juga merupakan perayaan karena Jawa Barat menjadi Provinsi terbaik di Indonesia.

Pria yang akrab disapa Emil mengatakan, Provinsi Jawa Barat telah meraih ratusan penghargaan dalam kurun waktu 5 tahun. Berbagai perubahan dan pembangunan telah berhasil dicapai selama Emil menjabat sebagai Gubernur.

"Kita akan merayakan kegembiraan, merayakan, Jawa Barat menjadi provinsi terbaik di Indonesia. Sesuai doanya, Jabar Juara Lahir Batin Alhamdulillah Allah kabulkan walaupun ada Covid," ucap Emil saat meninjau West Java Festival 2023.

Emil mengatakan, berbagai permasalahan berhasil ditangani mulai dari ekonomi, perkebunan, penanganan stunting, kinerja PNS, hingga menyabet ratusan penghargaan.

"Oleh karena itu, ini festival yang paling meraih yang pernah kita selenggarakan, silahkan nikmati. Pesan saya, awas copet, awas ketemu mantan, dan jangan lupa bayar," kata Emil.

Dalam kesempatan itu, Emil yang hadir bersama istrinya, Atalia Kamil, juga berpamitan kepada warga yang hadir di West Java Festival 2023. Di dua hari terakhir masa jabatannya, dia berharap masyarakat berkenan dengan perubahan-perubahan yang dilakukan ya selama menjabat sebagai Gubernur.

"Saya dan bu Atalia mohon pamit, tidak lagi menjadi Gubernur dan menjadi warga biasa lagi. Mudah-mudahan berkesan dan berkenan dengan perubahan-perubahan," kata Emil.

(Khafid Mardiyansyah)