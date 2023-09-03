Gempa M4,1 Guncang Sumbawa NTB

SUMBAWA - Gempa tektonik berkekuatan 4,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (3/9/2023) pukul 22.09 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,5 Lintang Selatan dan 117,89 Bujur Timur.

"129 kilometer Timur Laut Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kedalaman 117 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Khafid Mardiyansyah)