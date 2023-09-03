Putra Ganjar Pranowo dan Influencer Galang Dana Donasi Lewat E-Sport

JAKARTA - Putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar punya cara tersendiri dalam menggalang dana donasi bagi warga yang membutuhkan.

Ia dan The House of Revolutions (THR) mengadakan fun match Mobile Legends: Bang-Bang (MLBB) yang seru dan meriah di Posbloc South Great Hall, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023).

Ajang ini menghadirkan sejumlah selebritas Tanah Air, ratusan influencer dari kalangan anak muda dan pro player MLBB.

Di antaranya ada Raffi Ahmad, Irwansyah, Atta Halilintar, Thariq Halilintar, Arbani Yasiz, Lula Lahfah, Angie Marcheria, Vior, Kayess, Brisia Jodie, Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau akrab disapa Alam Ganjar.

Tidak hanya menghibur, pertandingan yang diberi nama 'Pertarungan Legenda' ini juga memiliki tujuan mulia.

Hasil keuntungan tiket, donasi secara online dan offline akan disumbangkan untuk mendukung pendidikan hingga lingkungan di daerah yang membutuhkan.

Inisiator The House of Revolutions, Thariq Halilintar menjelaskan kegiatan pertandingan MLBB ini merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh organisasinya. Ia menjelaskan, The House of Revolutions terbuka bagi semua kalangan yang mau ikut bergabung untuk mengubah dunia menjadi lebih baik.

"Siapa pun itu, siapa yang mau ikut mengubah dunia menjadi lebih baik, langsung aja join ke THR," ujar Thariq seusai acara.

Sementara Raffi Ahmad menyampaikan apresiasinya atas penyenggaraan kegiatan dan donasi yang diadakan dalam kegiatan ini.

Menurut Raffi, pertandingan esport telah diakui oleh dunia internasional. Oleh karenanya, selain aksi kemanusiaan, pertandingan ini menjadi ruang bagi atlet-atlet untuk terus maju dan berkembang.

"Sukses terus, semangat terus buat anak-anak muda terus berkarya. Harus peka terhadap kemajuan teknologi dan esport ini salah satu senjata kekuatan kita, karena selain sport, esport juga sudah mendunia," ujar Raffi.

Sebagai sahabat Thariq dan figur yang mendukung kegiatan sosial, Alam Ganjar menyatakan pertandingan ini sangat menyenangkan dan penuh makna.

"Kita main, kita asik, tetapi dibelakangnya itu ada yang kita bawa, yaitu charity. Kita mendonasikan semua yang didapet disini," tutur Alam Ganjar.

Alam Ganjar yang termasuk pro player MLBB ini mendukung lebih banyak lagi kegiatan yang bermanfaat dan memfasilitasi anak muda untuk berekspresi di semua bidang.