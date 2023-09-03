Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heru Budi: TMII Jadi Ujung Tombak Destinasi Wisata

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |09:03 WIB
Heru Budi: TMII Jadi Ujung Tombak Destinasi Wisata
TMII Jadi Destinasi Wisata Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono optimis Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bisa menjadi ujung tombak destinasi wisata di Ibu Kota usai dilakukannya revitalisasi.

“Kami di DKI Jakarta bersyukur dengan diresmikannya renovasi TMII ini. Kita yakin dengan wajah baru, TMII akan menjadi ujung tombak destinasi pariwisata di Jakarta dan juga tentu saja di Indonesia, karena TMII ini seperti miniatur dari Indonesia,” kata Heru Budi, Minggu (3/9/2023).

Pemprov DKI kata dia juga akan terus bersinergi bersama dengan Pemerintah Pusat untuk menjaga tempat wisata yang terletak di Jakarta Timur itu.

Sebab, kata Heru, TMII telah menjadi ikon baru pariwisata nasional dan ikon pariwisata di Indonesia.

“Dalam hal ini, apabila sudah selesai pembangunannya, dan telah menghadirkan suasana baru, tugas kita adalah merawatnya bersama. Hal ini agar anak dan cucu kita di kemudian hari terus bisa menikmati berwisata ke TMII, karena ini merupakan warisan nasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, revitalisasi TMII dilakukan sejak Januari 2022 dengan anggaran lebih dari Rp 1 triliun. Selain itu, perusahaan BUMN, PT InJourney, juga menginvestasikan sekitar 200 miliar rupiah untuk beautifikasi dan atraksi lainnya.

Revitalisasi TMII merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional.

