ABG yang Tenggelam di Curug Muara Cigamea Ditemukan Tewas

BOGOR - Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam berinisial MDR (16) di Curug Muara Cigamea, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan sudah meninggal dunia.

"Ditemukan jam 09.00 WIB oleh tim SAR gabungan," kata Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin dikonfirmasi Okezone, Minggu (3/9/2023).

Berdasarkan informasi, korban ditemukan oleh penyelam pada kedalaman 4 meter. Korban dalam posisi tergeletak di dasar Curug Muara Cigamea.

"Korban saat ini sudah dibawa ke rumah duka," tutup Jalaludin.

Sebelumnya, remaja berinisial MDR (16), tenggelam di Curug Muara Cigamea, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 2 September 2023.