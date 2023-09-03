Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bawa Tiga Golok untuk Tawuran, Dua Pemuda di Bogor Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |11:27 WIB
Bawa Tiga Golok untuk Tawuran, Dua Pemuda di Bogor Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Satuan Reskrim Polresta Bogor menangkap dua pemuda yang hendak tawuran di wilayah Bogor Utara, Kota Bogor. Didapati barang bukti berupa 3 bilah senjata tajam.

"Tim Patmor Garda, Tim Raimas beserta Tim Quick Respon mengamankan 2 pelaku tawuran dengan barang bukti 3 senjata tajam dan 2 unit motor," kata Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso dalam keterangannya, Minggu (3/9/2023).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengatakan penangkapan itu terjadi sekira pukul 04.00 WIB. Berawal ketika tim patroli mendapati siaran langsung di media sosial adanya dua kelompok yang akan melakukan tawuran.

"TKP sekitaran Perum Kedunghalang dapat digagalkan tindak tawuran," ujar Rizka.

Halaman:
1 2
      
