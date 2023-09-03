Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah Pengamen Pengeroyokan YouTuber Konten Cegat Motor Lawan Arah Ditangkap

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |11:29 WIB
Bocah Pengamen Pengeroyokan YouTuber Konten Cegat Motor Lawan Arah Ditangkap
Dua Youtuber Pembuat Konten Cegat Motor Lawan Arah/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap seorang bocah berinisal H yang berprofesi sebagai pengamen dalam kasus driver ojek online yang diduga terlibat dalam pengeroyokan YouTuber Lauren Hutagalung buntut membuat konten mencegat para pengendara lawan arah di Tebet, Jakarta Selatan.

"Pelaku H masih di bawah umur, nggak ada kerjaan, biasanya ngamen," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro saat dihubungi, Minggu (3/9/2023).

Bintoro mengatakan YS dan H memiliki peran berbeda dalam kasus tersebut. YS sendiri diketahui memukul dada korban, sementara H memukul hingga mencekik korban.

"Pelaku YS memukul korban. Sementara H memukul dan mencekik leher korban," ujar AKBP Bintoro.

Saat ini keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Atas kasus yang ada, mereka dijerat Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

"Sudah tersangka. Pasal 170, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Yang 1 ditahan, yang di bawah umur nggak. Tapi proses tetap berjalan," jelasnya.

Peristiwa pengeroyokan terjadi pada Selasa (15/8) lalu. Lokasinya ada di ruas jalan yang senantiasa menjadi jalur melawan arus pengendara sepeda motor, di jalan kawasan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Polisi juga telah memeriksa rekaman CCTV atas kejadian pengeroyokan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189611/debt_collector-gM1j_large.jpg
Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Berujung 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189595/polri-4HzJ_large.jpg
Polisi Pastikan Belum Ada Tersangka Pembakaran Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189584/perusakan-8Sfx_large.jpg
Pengendara yang Disetop Matel di Kalibata Ternyata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189581/pelaku_pengeroyokan-Qad6_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189574/pengeroyokan-Y8TK_large.jpg
6 Polisi Pengeroyok Debt Collector hingga Tewas di Kalibata Dijerat Pasal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189568/6_polisi_tersangka_pengeroyokan_matel_hingga_tewas-4FmM_large.jpg
6 Polisi Pengeroyok 2 Matel hingga Tewas Disidang Etik Pekan Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement