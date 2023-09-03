Jelang KTT ASEAN, Polres Jaksel Gencarkan Operasi Cipta Kondisi

JAKARTA - Menjelang puncak pelaksanaan KTT ASEAN ke-43, Polres Metro Jakarta Selatan gencar melaksanakan operasi cipta kondisi dan pencegahan kejahatan jalanan di wilayah hukumnya.

"Kegiatan ini merupakan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya berbagai gangguan kamtibmas yang dapat terjadi seperti tawuran, balap liar, pencurian, dan penganiayaan," ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary pada wartawan, Minggu (3/9/2023).

Menurutnya, dalam operasi tersebut, sekira 100 orang personel gabungan dikerahkan, terdiri dari unit perintis presisi, piket fungsi, patko, anggota Polsek jajaran, dan unsur tiga pilar dari TNI Satpol PP Jakarta Selatan, hingga pokdarkamtibmas (KSK). Adapun diantara titik yang menjadi perhatian, yakni seputaran objek yang menjadi lokasi tempat akomodasi para peserta atau delegasi KTT ASEAN di Kawasan Setiabudi, Mampang, dan Kebayoran Baru.

"Patroli dialogis dan patroli simpatik dengan mengajak masyarakat bersama-sama menjaga wilayahnya masing-masing, mencegah kerumunan sampai dini hari, menghentikan rombongan kendaraan yang melintas di sekitar objek akomodasi peserta KTT ASEAN dan mengalihkan mereka melewati jalur lain agar tidak menimbulkan suara kebisingan, apalagi balapan liar," tuturnya.

Dia menerangkan, manakala ditemukan sekelompok orang hendak tawuran bakal diambil langkah tegas dengan mengamankannya ke Polsek terdekat. Petugas bakal terus memberikan imbauan dengan mendekati warga yang masih berkerumun untuk menjaga keamanan dan ketertiban, mengurangi gas motor di jalan, dan menghindari tempat-tempat yang kurang penerangan atau rawan begal.

(Awaludin)