HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerombolan Remaja Bersajam di Cibinong Kocar-kacir Dikejar Polisi, 1 Orang Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |16:22 WIB
Gerombolan Remaja Bersajam di Cibinong Kocar-kacir Dikejar Polisi, 1 Orang Ditangkap
Polisi menangkap remaja yang diduga hendak tawuran di Cibinong (Foto: Dok Polisi)
BOGOR - Remaja berinisial B (16) diamankan polisi karena hendak tawuran di wilayah Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Didapati barang bukti senjata tajam jenis golok.

Kasat Samapta Polres Bogor Iptu Yogi mengatakan, kejadian itu berawal saat anggota yang sedang berpatroli menemukan gerombolan remaja bermotor ugal-ugalan sekira pukul 03.00 WIB. Polisi yang melihat langsung melakukan pengejaran.

"Mereka melarikan diri dan meninggalkan motor dan barang bukti senjata tajam yang mereka bawa," kata Yogi dalam keterangannya, Minggu (3/9/2023).

Namun, polisi berhasil mengamankan satu orang yakni B yang berstatus pelajar SMK. Selain itu, didapati barang bukti senjata tajam jenis golok, 2 batang bambu, 2 unit handphone (HP) dan 6 unit motor.

"Selanjutnya kembali ke Mako Polres Bogor. Untuk 1 orang yang diamankan berikut barang bukti saat ini sudah diserahkan ke Satreksrim Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut," katanya.

Di samping itu, tambah Yogi, polisi akan terus menggelar patroli secara rutin khususnya di tempat rawan tawuran. Karena, masih banyak laporan masyarakat yang resah dengan maraknya tawuran.

"Dan juga masih banyak beredar di media sosial sebagai aksi konten yang sengaja dibuat mereka sebagai aksi jago-jagoan," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
