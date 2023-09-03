Tenggelam di Pintu Kanal Banjir Timur, Bocah 7 Tahun Ditemukan Tewas

JAKARTA - Bocah laki-laki berusia 7 tahun, berinisial K, tenggelam di pintu kanal banjir timur, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu (3/9/2023) sekira pukul 14.43 WIB. K diketahui tengah berenang asyik di lokasi tersebut, namun tanpa sebab yang jelas tiba-tiba tenggelam.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan, K yang berdomisili di Buaran, Klender, Duren Sawit, hilang tenggelam. Jajarannya, lanjut Gatot, melakukan pencarian sejak pukul 15.19 WIB.

"Korban tiba-tiba tenggelam saat sedang berenang di Pintu Kanal Banjir Timur. Kurang dari setengah jam, sudah kami temukan dalam keadaan wafat," kata Gatot dalam keterangannya, Minggu (3/9/2023).

Gatot mengatakan, Gulkarmat Jakarta Timur menerjunkan enam personil dalam pencarian K. Selain Gulkarmat Jaktim, ia mengatakan timnya dibantu oleh sejumlah personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

"Total personil kami enam orang, dilakukan awal pencarian sekira pukul 15.19 WIB dan kita akhiri pada pukul 15.19 WIB. Korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," ujarnya.

Saat ini jenazah K sudah diambil keluarganya guna dibawa ke rumah duka. Proses evakuasi, ujar Gatot, berjalan lancar karena hanya memakan waktu 20 menit di lokasi kejadian.

(Awaludin)