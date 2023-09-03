Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Festival Budaya, Jalan Kemang Raya Macet Total

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |17:25 WIB
Ada Festival Budaya, Jalan Kemang Raya Macet Total
Festival di Jalan Kemang Raya (foto: MPI/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Festival budaya digelar di kawasan Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Minggu (3/9/2023) ini. Alhasil, jalanan pun ditutup dan pinggiran jalan disulap menjadi parkiran liar.

Berdasarkan pantauan, penutupan Jalan Kemang Raya dilakukan selama 2 hari, yakni sejak Sabtu, 2 September 2023 kemarin hingga Minggu, 3 September 2023 ini. Adapun penutupan jalan sendiri dilakukan sejak Jumat, 1 September 2023 malam, yang mana membuat pengendara tak bisa melintasi Jalan Kemang Raya.

Penutupan dilakukan sejak dari pertigaan Jalan Kemang Raya, Jalan Kemang Selatan, dengan Jalan Kemang Selatan XII atau tepat di depan Jambo Kupi hingga ke pertigaan Jalan Kemang Raya dengan Jalan Kemang Selatan VIII atau depan Kuburan Kober Kemang.

Pengendara dari arah Ampera Raya atau Pejaten dialihkan ke Jalan Kemang Selatan XII menembus ke Jalan Puri Sakti hingga Jalan H Abu atau ke Jalan Pangeran Antasari, begitu juga kendaraan dari arah Bangka dialihkan ke Jalan Kemang Selatan VIII menembus ke Jalan H Abu hingga ke Jalan Puri Sakti atau ke Jalan Pangeran Antasari.

Saat ini, terpantau arus lalu lintas akibat festival tersebut ramai lancar lantaran terjadi di hari Minggu, yang mana berbeda pada Sabtu kemarin, arus lalu lintasnya padat. Meski begitu, di Jalanan Kemang Selatan tampak mobil-mobil parkir di bahu jalanan hingga membuat arus lalu lintas cukup padat.

Sedangkan sepeda motor diparkirkan di atas trotoar jalanan. Akibat penutupan tersebut, tak sedikit kendaraan yang memilih berputar balik dan tak jadi melintasi Jalan Kemang Raya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180153/macet-0mf4_large.jpg
Kemacetan Horor Jalanan Jakarta Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171424/pramono-5vah_large.jpg
Macet Berkurang, Pramono Ingin Perpanjang Rekayasa Lalin di Simatupang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170953/truk_tambang-KWfq_large.jpg
Diblokade Sopir Truk, Jalur Tambang Parung Panjang-Tangerang Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169785/macet-g4uV_large.jpg
Urai Macet di Stasiun MRT Fatmawati, Pemprov Jakarta Gratiskan 1 Lajur GT Fatmawati 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167798/mobil_terbakar-29aL_large.jpg
Lalin Tol Jagorawi Padat Imbas Mobil Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163847/macet-KdcQ_large.jpg
Cawang Macet Parah, Perjalanan Transjakarta Alami Keterlambatan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement