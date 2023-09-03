Ada Festival Budaya, Jalan Kemang Raya Macet Total

JAKARTA - Festival budaya digelar di kawasan Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Minggu (3/9/2023) ini. Alhasil, jalanan pun ditutup dan pinggiran jalan disulap menjadi parkiran liar.

Berdasarkan pantauan, penutupan Jalan Kemang Raya dilakukan selama 2 hari, yakni sejak Sabtu, 2 September 2023 kemarin hingga Minggu, 3 September 2023 ini. Adapun penutupan jalan sendiri dilakukan sejak Jumat, 1 September 2023 malam, yang mana membuat pengendara tak bisa melintasi Jalan Kemang Raya.

Penutupan dilakukan sejak dari pertigaan Jalan Kemang Raya, Jalan Kemang Selatan, dengan Jalan Kemang Selatan XII atau tepat di depan Jambo Kupi hingga ke pertigaan Jalan Kemang Raya dengan Jalan Kemang Selatan VIII atau depan Kuburan Kober Kemang.

Pengendara dari arah Ampera Raya atau Pejaten dialihkan ke Jalan Kemang Selatan XII menembus ke Jalan Puri Sakti hingga Jalan H Abu atau ke Jalan Pangeran Antasari, begitu juga kendaraan dari arah Bangka dialihkan ke Jalan Kemang Selatan VIII menembus ke Jalan H Abu hingga ke Jalan Puri Sakti atau ke Jalan Pangeran Antasari.

Saat ini, terpantau arus lalu lintas akibat festival tersebut ramai lancar lantaran terjadi di hari Minggu, yang mana berbeda pada Sabtu kemarin, arus lalu lintasnya padat. Meski begitu, di Jalanan Kemang Selatan tampak mobil-mobil parkir di bahu jalanan hingga membuat arus lalu lintas cukup padat.

Sedangkan sepeda motor diparkirkan di atas trotoar jalanan. Akibat penutupan tersebut, tak sedikit kendaraan yang memilih berputar balik dan tak jadi melintasi Jalan Kemang Raya.

(Awaludin)