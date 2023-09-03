Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI

TANGERANG – Meskipun bulan kemerdekaan telah berlalu, semangat perayaan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI saat ini masih terasa diberbagai tempat. Seperti di Kota Tangerang, Banten.

Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin menghadiri peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, Banten.

“Semalam saya menghadiri peringatan HUT RI di RW 04 di Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah,” ujar Sachrudin, Minggu (3/9/2023).

Dikatakannya, pemuda Tangerang sangat peduli dan merespons positif acara yang bertajuk ‘Berbudaya di Era Digitalisasi’. Hal ini terlihat dari ribuan warga yang hadir di lokasi.

“Saya begitu bahagia, karena acara ini begitu meriah. Pak camat juga setuju kalau acara tingkat RW ini lebih meriah dari tingkat Kecamatan,”ujarnya.

”Mungkin karena disini pemudanya begitu aktif, sehingga menurut saya ada harapan cerah bagi anak-anak muda di RW 04 ini melanjutkan harapan kita semua untuk Kota Tangerang bahkan Untuk Bangsa Indonesia ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua RW 04 Zai Mulyadi, menambahkan, kemerdekaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini tidak didapatkan begitu saja. Semuanya adalah hasil dari jerih payah para pahlawan yang telah berjuang hingga akhir

“Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, sudah semestinya kita sebagai generasi muda menghormati dan menghargai jasa para pahlawan,” ujarnya.