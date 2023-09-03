Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |17:57 WIB
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
Wakil Wali Kota Tangerang Menghadiri Peringatan HUT ke-78 RI/ist
A
A
A

 

TANGERANG – Meskipun bulan kemerdekaan telah berlalu, semangat perayaan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI saat ini masih terasa diberbagai tempat. Seperti di Kota Tangerang, Banten.

Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin menghadiri peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, Banten.

“Semalam saya menghadiri peringatan HUT RI di RW 04 di Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah,” ujar Sachrudin, Minggu (3/9/2023).

Dikatakannya, pemuda Tangerang sangat peduli dan merespons positif acara yang bertajuk ‘Berbudaya di Era Digitalisasi’. Hal ini terlihat dari ribuan warga yang hadir di lokasi.

“Saya begitu bahagia, karena acara ini begitu meriah. Pak camat juga setuju kalau acara tingkat RW ini lebih meriah dari tingkat Kecamatan,”ujarnya.

”Mungkin karena disini pemudanya begitu aktif, sehingga menurut saya ada harapan cerah bagi anak-anak muda di RW 04 ini melanjutkan harapan kita semua untuk Kota Tangerang bahkan Untuk Bangsa Indonesia ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua RW 04 Zai Mulyadi, menambahkan, kemerdekaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini tidak didapatkan begitu saja. Semuanya adalah hasil dari jerih payah para pahlawan yang telah berjuang hingga akhir

“Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, sudah semestinya kita sebagai generasi muda menghormati dan menghargai jasa para pahlawan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tangerang HUT Ke-78 RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/338/2867832/gelar-karnaval-relawan-ganjar-bersama-warga-meriahkan-hut-ke-78-ri-vQACNFG0ce.jpg
Gelar Karnaval, Relawan Ganjar Bersama Warga Meriahkan HUT Ke-78 RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement