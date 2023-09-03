Berlangsung Meriah, Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Bekasi Dipadati Pengunjung

JAKARTA - Relawan Sahabat Ganjar menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo pada Minggu (3/9/2023). Pesta Rakyat berlangsung meriah di Lapangan Multiguna, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pesta Rakyat diisi dengan festival musik yang menghipnotis ribuan pasang mata para pengunjung. Dimeriahkan oleh penampilan NDX AKA, Kuburan Band, The Batak's Band, dan Om PMS.

Menurut Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib Shodiq, Pesta Rakyat digelar sebagai bentuk apresiasi kepada Ganjar Pranowo yang akan purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023 mendatang.

"Pesta Rakyat ini untuk memberi apresiasi kepada bapak haji Ganjar Pranowo yang mana pada 5 September besok, beliau akan purna dari jabatannya sebagi Gubernur Jawa Tengah yang telah mengabdi selama 10 tahun,” ujar Gus Nahib dalam keterangan tertulisnya.

Sahabat Ganjar berharap, warga Kota Bekasi yang telah mempersatukan tekad dan semangat, bisa terjaga hingga kontestasi Pilpres 2024 mendatang untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres).

Dalam festival tersebut, NDX AKA turut membawakan sebuah single yang baru mereka rilis yaitu “Banteng Metu Kandang” dalam pesta rakyat tersebut. “Kami akan membawakan sebuah single baru kita, yaitu Banteng Metu Kandang di Pesta Rakyat Ganjar Pranowo kali ini,” ucap NDX AKA.