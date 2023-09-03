Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berlangsung Meriah, Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Bekasi Dipadati Pengunjung

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |19:39 WIB
Berlangsung Meriah, Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Bekasi Dipadati Pengunjung
Pesta rakyat Ganjar Pranowo di Bekasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Sahabat Ganjar menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo pada Minggu (3/9/2023). Pesta Rakyat berlangsung meriah di Lapangan Multiguna, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pesta Rakyat diisi dengan festival musik yang menghipnotis ribuan pasang mata para pengunjung. Dimeriahkan oleh penampilan NDX AKA, Kuburan Band, The Batak's Band, dan Om PMS.

Menurut Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib Shodiq, Pesta Rakyat digelar sebagai bentuk apresiasi kepada Ganjar Pranowo yang akan purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023 mendatang.

"Pesta Rakyat ini untuk memberi apresiasi kepada bapak haji Ganjar Pranowo yang mana pada 5 September besok, beliau akan purna dari jabatannya sebagi Gubernur Jawa Tengah yang telah mengabdi selama 10 tahun,” ujar Gus Nahib dalam keterangan tertulisnya.

Sahabat Ganjar berharap, warga Kota Bekasi yang telah mempersatukan tekad dan semangat, bisa terjaga hingga kontestasi Pilpres 2024 mendatang untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres).

Dalam festival tersebut, NDX AKA turut membawakan sebuah single yang baru mereka rilis yaitu “Banteng Metu Kandang” dalam pesta rakyat tersebut. “Kami akan membawakan sebuah single baru kita, yaitu Banteng Metu Kandang di Pesta Rakyat Ganjar Pranowo kali ini,” ucap NDX AKA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement