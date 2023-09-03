Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Mencekam Puluhan Pasien Rehab Narkoba di Tangsel Mengamuk, Besi dan Kaca Dijadikan Senjata

Hambali , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |19:46 WIB
Kronologi Mencekam Puluhan Pasien Rehab Narkoba di Tangsel Mengamuk, Besi dan Kaca Dijadikan Senjata
Pasien rehab narkoba di Tangsel mengamuk (Foto: Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Puluhan pasien rehabilitasi narkoba mengamuk dengan cara mengikat seorang pegawai dan merusak fasilitas. Mereka berupaya kabur seraya memersenjatai diri dengan potongan besi tajam dan kaca.

Kejadian itu berlangsung di sebuah tempat rehabilitasi narkoba di Jalan Ir H Juanda, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu 2 September 2023 dini hari. Mereka diduga telah merencanakan matang aksinya sebelum bertindak.

Berdasarkan keterangan pengelola yayasan, kejadian bermula sekira pukul 01.00 WIB di mana seorang pegawai hendak mengecek kondisi para pasien di kamar. Setiba di lantai 3, pegawai itu langsung menghampiri sebuah kamar untuk mengambil dokumentasi. Di depan kamar terdapat pula beberapa pasien dalam posisi tertidur di atas lantai.

"Waktu mau ambil foto buat laporan, tiba-tiba dari arah belakang muncul beberapa pasien lain terus langsung memiting leher pegawai kita, diancam, lehernya diteken pakai potongan besi," ungkap Kordinator Program tempat rehabilitasi di lokasi, Dwi Mecca Arista, Minggu (03/09/23).

Aksi para pasien itu terekam Close Circuid Television (CCTV). Terlihat dalam video, sejumlah pasien pria yang berpura-pura tidur di depan kamar langsung membuka selimut dan memiting pegawai jaga dari arah belakang. Sebuah potongan besi nampak diarahkan ke bagian leher pegawai.

Halaman:
1 2 3
      
