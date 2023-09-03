Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak Tiang Listrik, 2 ABG Diduga Gangster Tewas di Meruya Selatan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |20:09 WIB
Tabrak Tiang Listrik, 2 ABG Diduga Gangster Tewas di Meruya Selatan
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Dua remaja yang diduga anggota gangster tewas setelah menabrak tiang listrik di kawasan Meruya Selatan, Jalan Raya Kavling DKI, Kembangan, Jakarta Barat. Keduanya tewas dalam posisi berboncengan.

“Pengendara dan penumpang sepeda motor luka bagian kepala kemudian meninggal di tempat kejadian perkara (TKP),” kata Kanit Gakkum Polres Metro Jakarta Barat, AKP Agus Suwito dalam keterangannya, Minggu (3/9/2023).

Agus mengungkapkan kejadian tersebut sekitar pukul 07.00 WIB tadi pagi. Saat itu, kata dia, sepeda motor yang digunakan korban melaju di Jalan Kavling DKI dari arah Selatan menuju arah Utara.

“Setiba dekat perumahan warga dikarenakan kurang konsentrasi dan hati-hati oleh ke kiri dan menabrak tiang listrik,” ujarnya.

Agus mengatakan, setelah kejadian, kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk dilakukan evakuasi. Pihaknya, kata Agus, saat ini belum mendapatkan identitas dari kedua korban.

“Motor yang terlibat mengalami kerusakan pada bagian body depan penyok,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement