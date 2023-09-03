Tabrak Tiang Listrik, 2 ABG Diduga Gangster Tewas di Meruya Selatan

JAKARTA - Dua remaja yang diduga anggota gangster tewas setelah menabrak tiang listrik di kawasan Meruya Selatan, Jalan Raya Kavling DKI, Kembangan, Jakarta Barat. Keduanya tewas dalam posisi berboncengan.

“Pengendara dan penumpang sepeda motor luka bagian kepala kemudian meninggal di tempat kejadian perkara (TKP),” kata Kanit Gakkum Polres Metro Jakarta Barat, AKP Agus Suwito dalam keterangannya, Minggu (3/9/2023).

Agus mengungkapkan kejadian tersebut sekitar pukul 07.00 WIB tadi pagi. Saat itu, kata dia, sepeda motor yang digunakan korban melaju di Jalan Kavling DKI dari arah Selatan menuju arah Utara.

“Setiba dekat perumahan warga dikarenakan kurang konsentrasi dan hati-hati oleh ke kiri dan menabrak tiang listrik,” ujarnya.

Agus mengatakan, setelah kejadian, kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk dilakukan evakuasi. Pihaknya, kata Agus, saat ini belum mendapatkan identitas dari kedua korban.

“Motor yang terlibat mengalami kerusakan pada bagian body depan penyok,” ujarnya.