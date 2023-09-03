Angin Kencang, Pohon Besar Tumbang Timpa Kabel di Bogor

BOGOR - Pohon tumbang terjadi di Jalan R.M Tirto Adhi Soerjo, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.30 WIB. Pohon tersebut tumbang dikarenakan batang yang sudah lapuk atau kropos.

"Serta angin kencang di wilayah tersebut," kata Theo dalam keterangannya, Minggu (3/9/2023).

Pohon jenis Kicopong dengan tinggi sekitar 12 meter dan diameter 20 sentimeter itu tumbang menimpa kabel milik PLN. Selain itu, batang pohon juga sempat menuju akses Jalan R.M Tirto Adhi Soerjo.

"Korban jiwa nihil," tambahnya.

Tim BPBD Kota Bogor, Damkar dan lainnya yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian. Sekitar 30 menit, batang pohon yang tumbang berhasil dibersihkan oleh petugas.

"Evakuasi pohon tumbang sudah selesai dilakukan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )