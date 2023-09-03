Gali Bakat Anak Muda, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Depok Street Fashion

JAKARTA - Sukarelawan Gabungan Seniman Indonesia (GSI) dukung Ganjar memfasilitasi bakal anak muda terutama dalam dunia fashion. Fenomena aksi peragaan busana di jalan atau street fashion memang tengah digandrungi.

Pada Sabtu 2 September 2023, GSI menggelar acara bertajuk Depok Street Fashion di Lapangan Bola Hanafi di Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Anak muda dan model alumni Citayam Fashion Week (CFW) ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurut Koordinator GSI untuk Gen Z dan Milenial, Kiki Astrid, Depok Street Fashion mengambil tema 90s atau nineties. Ia bermaksud ingin mengenalkan bagaimana busana model ala tahun 90-an ke masyarakat.

"Kegiatan hari ini seperti kami merewind kembali masa-masa remaja tahun 90-an, biar anak-anak Gen Z yang lahir tahun dua ribuan mengenal bagaimana sih kehidupan remaja tahun 90an," katanya melalui keterangan tertulis.

Sejumlah rangkaian acara menarik ikut meramaikan, selain aksi catwalk dari para model dan influencer. Di antaranya, lomba karaoke dan menari, battle rap, hingga pembuatan grafiti bergambar wajah Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Dengan adanya kegiatan ini, Astrid ingin memotivasi anak muda untuk berani menunjukkan bakat yang mereka miliki. "Berani berbakat ini adalah ingin menggali potensi anak-anak Gen Z dan Milenial untuk menunjukkan bakat kalian. Baik di bidang fashion, nyanyi, dance, dan juga berbagai hal potensial yang dimiliki Gen Z dan milenial," ujarnya.