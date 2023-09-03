Ketika Alam Anak Ganjar Pranowo Ikut Aksi Charity, Unjuk Kebolehan Main Mobile Legends

Alam Ganjar, anak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo ikut aksi charity (Foto: Ist)

JAKARTA - Alam Ganjar, anak tunggal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengikuti ajang pencarian amal atau charity. Ajang tersebut dikemas dalam sebuah pertandingan Mobile Legends.

Alam Ganjar ternyata Pro Player Mobile Legends. Ia menunjukkan kemampuannya dalam bermain di event charity yang dibesut The House of Revolutions (THR) asuhan Thariq Halilintar di Posbloc South Great Hall, Jakarta Pusat, pada Sabtu 2 September 2023.

Pemilik nama lengkap Muhammad Zinedine Alam Ganjar menunjukkan kebolehannya di depan sederet artis ternama. Fun match Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) memang menghadirkan sejumlah selebritas Tanah Air, influencer, hingga pro player MLBB lainnya.

Di antaranya ada Raffi Ahmad, Irwansyah, Atta Halilintar, Arbani Yasiz, Lula Lahfah, Angie Marcheria, Vior, Kayess, hingga Brisia Jodie. Pertandingan yang diberi nama 'Pertarungan Legenda' ini bukan sekadar hiburan, namun juga memiliki tujuan mulia, yakni hasil keuntungan tiket, donasi secara online dan offline akan disumbangkan untuk mendukung pendidikan hingga lingkungan di daerah yang membutuhkan.

Thariq Halilintar, Inisiator The House of Revolutions, mengatakan, bahwa THR terbuka bagi semua kalangan yang mau ikut bergabung untuk mengubah dunia menjadi lebih baik.

"Siapa pun itu, siapa yang mau ikut mengubah dunia menjadi lebih baik, langsung aja join ke THR," ujar Thariq dalam keterangan tertulisnya.

Sementara Alam Ganjar mengaku pertandingannya sangat menyenangkan dan penuh makna. Alam Ganjar merupakan sahabat Thariq sekaligus figur yang mendukung kegiatan sosial.

"Aku suka dari 'Pertarungan Legenda' ini, kita main, kita asik, tapi di belakangnya itu ada yang kita bawa, yaitu charity. Kita mendonasikan semua yang didapat di sini," ujar Alam Ganjar, mahasiswa Teknik Industri UGM.