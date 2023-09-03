Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

29 Ruas Jalan Kena Buka Tutup Selama KTT ASEAN ke 43 di Jakarta, Begini Rekayasanya

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |22:46 WIB
29 Ruas Jalan Kena Buka Tutup Selama KTT ASEAN ke 43 di Jakarta, Begini Rekayasanya
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 29 ruas jalan akan diterapkan sistem buka tutup yang bersifat situasional saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 43 di Jakarta pada 2-7 September 2023. Sistem buka tersebut akan diterapkan di jalan menuju venue dan delegasi negara di penyelenggaraan KTT ASEAN dan sebaliknya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Syafrin Liputo mengatakan terdapat 29 ruas jalan yang terkena sistem buka tutup.

"Pertama buka tutup, saat perjalanan delegasi dari tempat penginapan ke tempat acara penutupan bisa sampai 2 jam. Misal delegasi berangkat jam 7, maka dari 6.30 sampai 8.30 akan ada penutupan," kata dia dikutip, Minggu, (3/9/2023).

Berikut 29 ruas jalan yang diberlakukan manajemen lalu lintas :

1. Jalan Jenderal Sudirman

2. Jalan M.H. Thamrin

3. Jalan Gatot Subroto

4. Jalan HR Rasuna Said

5. Jalan Imam Bonjol

6. Jalan HOS Cokroaminoto

7. Jalan Galunggung

8. Jalan R.M. Margono Djojohadikoesoemo

9. Jalan K.H. Mas Mansyur

10. Jalan Karet Pasar Baru Timur 5

11. Jalan Karet Pasar Baru Timur 2

12. Jalan Karet Pasar Baru Timur 3

13. Jalan Prof. Dr. Satrio sisi Barat

14. Jalan Kebon Sirih

15. Jalan Wahid Hasyim

16. Jalan Gerbang Pemuda

17. Jalan Pintu Satu Senayan

18. Jalan Asia Afrika

19. Jalan Sisingamangaraja

20. Jalan Pattimura

21. Jalan Trunojoyo

22. Jalan Gunawarman

23. Jalan Majapahit

24. Jalan Ir . Juanda

25. Jalan Veteran III

26. Jalan Medan Merdeka Barat

27. Lingkar Mega Kuningan

28.Jalan Lingkar SCBD

29. Jalan Setia Budi Tengah.

