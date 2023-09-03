29 Ruas Jalan Kena Buka Tutup Selama KTT ASEAN ke 43 di Jakarta, Begini Rekayasanya

JAKARTA - Sebanyak 29 ruas jalan akan diterapkan sistem buka tutup yang bersifat situasional saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 43 di Jakarta pada 2-7 September 2023. Sistem buka tersebut akan diterapkan di jalan menuju venue dan delegasi negara di penyelenggaraan KTT ASEAN dan sebaliknya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Syafrin Liputo mengatakan terdapat 29 ruas jalan yang terkena sistem buka tutup.
"Pertama buka tutup, saat perjalanan delegasi dari tempat penginapan ke tempat acara penutupan bisa sampai 2 jam. Misal delegasi berangkat jam 7, maka dari 6.30 sampai 8.30 akan ada penutupan," kata dia dikutip, Minggu, (3/9/2023).
Berikut 29 ruas jalan yang diberlakukan manajemen lalu lintas :
1. Jalan Jenderal Sudirman
2. Jalan M.H. Thamrin
3. Jalan Gatot Subroto
4. Jalan HR Rasuna Said
5. Jalan Imam Bonjol
6. Jalan HOS Cokroaminoto
7. Jalan Galunggung
8. Jalan R.M. Margono Djojohadikoesoemo
9. Jalan K.H. Mas Mansyur
10. Jalan Karet Pasar Baru Timur 5
11. Jalan Karet Pasar Baru Timur 2
12. Jalan Karet Pasar Baru Timur 3
13. Jalan Prof. Dr. Satrio sisi Barat
14. Jalan Kebon Sirih
15. Jalan Wahid Hasyim
16. Jalan Gerbang Pemuda
17. Jalan Pintu Satu Senayan
18. Jalan Asia Afrika
19. Jalan Sisingamangaraja
20. Jalan Pattimura
21. Jalan Trunojoyo
22. Jalan Gunawarman
23. Jalan Majapahit
24. Jalan Ir . Juanda
25. Jalan Veteran III
26. Jalan Medan Merdeka Barat
27. Lingkar Mega Kuningan
28.Jalan Lingkar SCBD
29. Jalan Setia Budi Tengah.