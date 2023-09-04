Gempa 4,5 Magnitudo Guncang Ende NTT

ENDE - Gempa tektonik berkekuatan 4,5 magnitudo mengguncang Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (3/9/2023) pukul 23.16 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 9.33 Lintang Selatan dan 121.99 Bujur Timur.

"65 kilometer Tenggara Laut Ende, NTT Kedalaman 30 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Khafid Mardiyansyah)