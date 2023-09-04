Gempa M4,8 Guncang Sahinge Sulut

JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan 4,8 magnitudo mengguncang Tahuna, Kepulauan, Sangihe Sulawesi Utara (Sulut, pada Senin (4/9/2023) pukul 01.24 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.8 Lintang Utara dan 125.71 Bujur Timur.

"136 kilometer Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulut Kedalaman 136 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Khafid Mardiyansyah)