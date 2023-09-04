Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dini Hari, Gempa M4,4 Guncang Lampung

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |02:48 WIB
Dini Hari, Gempa M4,4 Guncang Lampung
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
LAMPUNG - Gempa tektonik berkekuatan 4,4 magnitudo mengguncang Pesisir Barat, Lampung Sulut, pada Senin (4/9/2023) pukul 01.38 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 6.01 Lintang Selatan dan 103.90 Bujur Timur.

"91 kilometer Barat Saya Pesisir Barat, Lampung kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG

(Khafid Mardiyansyah)

      
BMKG gempa Gempa Bumi
