Misteri Pasangguhan Jabatan Strategis Istana di Pemerintahan Majapahit

JAKARTA - Jabatan Pasangguhan menjadi satu dari sekian struktur jabatan di Kerajaan Majapahit. Struktur jabatan itu menjadi amat penting dalam mengorganisir suatu pemerintahan di kala itu. Bahkan pentingnya jabatan itu membuat Kakawin Negarakretagama mencatatnya.

Ya, Negarakretagama melampirkan kisah jabatan Pasangguhan di Pupuh 10. Jabatan itu merupakan satu dari beberapa pejabat yang menghadap ke raja selaku pemimpin tertinggi di wilayah Kerajaan Majapahit.

Mereka itu disebut sebelum sang panca Wilwatikta. Penyebutan itu berarti bahwa pasangguhan adalah jabatan yang sangat tinggi dalam pemerintahan Majapahit. Sampai sekarang, jabatan pasangguhan itu masih merupakan persoalan yang belum dapat dipecahkan.

Kiranya pasangguhan itu dapat disamakan dengan hulubalang raja dalam hikayat-hikayat Melayu atau senapati dalam kesusastraan Jawa. Pendapat ini didasarkan atas pemberitaan piagam Kudadu, 1294, sebagaimana dikutip dari "Tafsir Sejarah Negarakretagama", yang menyebutkan empat orang pasangguhan.