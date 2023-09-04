Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prioritas Keketuaan Indonesia Akan Dibahas dalam KTT ke-43 ASEAN

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |05:40 WIB
Prioritas Keketuaan Indonesia Akan Dibahas dalam KTT ke-43 ASEAN
KTT ke-43 ASEAN (Foto: dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Para pejabat tinggi ASEAN atau ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM) membahas sejumlah hal terkait prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Pertemuan itu berlangsung di Sekretariat ASEAN, Jakarta Pusat, Minggu 3 September 2023.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Reza Suryodipuro mengatakan pertemuan itu merupakan bagian dari penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN.

Kata dia, para pejabat tinggi itu dibahas mengenai prosedur pengambilan keputusan atau decision-making process para Pemimpin ASEAN pada saat situasi krisis.

“ASEAN harus responsif terhadap perubahan yang sangat cepat di kawasan, termasuk bagaimana ASEAN menyikapinya secara lebih tegas sebagai lembaga yang semakin matang. Hal ini penting dalam mengantisipasi perkembangan dinamika yang ada," ujarnya dalam diskusi bertema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

Selain itu, mereka juga membahas isu keamanan dan ketahanan pangan untuk mendorong kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan, dan ekonomi biru.

Halaman:
1 2
      
