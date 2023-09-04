Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Daerah Berpeluang Diguyur Hujan Hari Ini, Berikut Lokasinya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |07:34 WIB
Sejumlah Daerah Berpeluang Diguyur Hujan Hari Ini, Berikut Lokasinya
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi pertumbuhan awan hujan yang berpeluang mengguyur sejumlah kota besar di Indonesia, Senin (4/9/2023).

"Pertumbuhan awan hujan terjadi di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara di kota besar antara 17 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar 35 hingga 100 persen," kata Prakirawan BMKG Bagas Berliano dalam program update prakiraan cuaca diikuti dari YouTube BMKG di Jakarta.

Bagas mengatakan angin yang berembus di wilayah Indonesia masih didominasi angin dari arah timur hingga Tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam.

"Masyarakat perlu mewaspadai potensi angin kencang di sebagian wilayah Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku," katanya dilansir Antaranews.

Sementara itu, prakiraan cuaca di Pulau Sumatera dari wilayah Padang dan Tanjungpinang, cenderung berawan. Banda Aceh berawan tebal, Pekanbaru berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Medan untuk mewaspadai hujan dengan intensitas lebat. Sedangkan wilayah Bandar Lampung, Palembang, dan Pangkalpinang cerah berawan.

"Waspadai potensi hujan disertai petir yang berpeluang melanda wilayah Jambi," katanya.

Prakiraan cuaca di wilayah Jawa secara umum kondusif. Kota Surabaya, Jakarta, Semarang, Serang, dan Bandung cerah berawan, sedangkan Yogyakarta berpotensi kabut.

Prakiraan cuaca di wilayah Bali dan Nusa Tenggara relatif kondusif dengan situasi cerah dan berawan di Kupang, Mataram, dan Denpasar.

