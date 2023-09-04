Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Parpol Pendukung Ganjar Rapat di Kantor DPP PDIP Siang Nanti

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |08:41 WIB
Parpol Pendukung Ganjar Rapat di Kantor DPP PDIP Siang Nanti
Parpol pendukung Ganjar Pranowo rapat di kantor DPP PDIP Perjuangan siang nanti (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Seluruh partai politik (parpol) pendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan berkumpul dan rapat di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siang nanti, Senin (4/9/2023).

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi kepada awak media.

"Rencana hari ini pukul 13.00 WIB ada rencana pertemuan Ketum Partai Politik yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan (untuk mendukung Bacapres Ganjar Pranowo) di kantor DPP PDIP," ujar Achmad Baidowi.

Pria yang akrab dipanggil Awiek tersebut mengungkapkan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas kondisi dinamika perpolitikan tanah air beberapa waktu terakhir.

"Ya tentu, para petinggi partai politik berkumpul pastinya membahas isu-isu politik terkini, dinamika partai politik terkini," ungkapnya.

Awiek juga tidak memungkiri sejumlah kriteria Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang berpeluang mendukung Ganjar Pranowo akan dibicarakan dalam pertemuan siang nanti.

"Termasuk juga membahas peluang-peluang nama-nama yang akan diusung sebagai Calon Wakil Presiden. Setidaknya kriteria-kriteria yang ingin dibahas," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement