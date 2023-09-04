Parpol Pendukung Ganjar Rapat di Kantor DPP PDIP Siang Nanti

JAKARTA - Seluruh partai politik (parpol) pendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan berkumpul dan rapat di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siang nanti, Senin (4/9/2023).

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi kepada awak media.

"Rencana hari ini pukul 13.00 WIB ada rencana pertemuan Ketum Partai Politik yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan (untuk mendukung Bacapres Ganjar Pranowo) di kantor DPP PDIP," ujar Achmad Baidowi.

Pria yang akrab dipanggil Awiek tersebut mengungkapkan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas kondisi dinamika perpolitikan tanah air beberapa waktu terakhir.

"Ya tentu, para petinggi partai politik berkumpul pastinya membahas isu-isu politik terkini, dinamika partai politik terkini," ungkapnya.

Awiek juga tidak memungkiri sejumlah kriteria Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang berpeluang mendukung Ganjar Pranowo akan dibicarakan dalam pertemuan siang nanti.

"Termasuk juga membahas peluang-peluang nama-nama yang akan diusung sebagai Calon Wakil Presiden. Setidaknya kriteria-kriteria yang ingin dibahas," ungkapnya.