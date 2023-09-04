Kriminalitas Oknum Prajurit Meningkat, Panglima: Tak Boleh Ada Prajurit Lepas dari Satuannya

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meminta kepada Komandan satuan jajaran TNI untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap prajuritnya guna menekan angka kriminalitas di lingkungan TNI.

Yudo mengatakan, pengawasan tersebut dengan cara mendeteksi prajurit yang berperilaku aneh, tidak wajar, sering terlambat masuk, bergaya hidup mewah, dan sering menyendiri.

"Akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus kriminal yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI, sehingga menjadi sentimen negatif di masyarakat, bahkan telah menutup peran dan citra positif TNI yang selama ini sudah dibangun dengan susah payah," ujar Yudo dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

BACA JUGA: Segini Harga Jual 3 BBM Jenis Pertamax Usai Pertalite Bakal Dihapus

"Jadi saya tekankan tidak (boleh) ada prajurit yang lepas dari satuannya, Komandan Satuan harus bertanggung jawab terhadap prajuritnya dimanapun ditugaskan," sambungnya.

Tidak hanya itu, Yudo meminta agar prajurit yang terbukti melakukan penganiayaan, kekerasan dan intimidasi kepada masyarakat agar Pom TNI segera ambil tindakan tegas dengan diproses hukum.