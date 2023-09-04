Lukas Enembe Bentak Jaksa KPK saat Dikonfirmasi soal Aliran Uang

JAKARTA - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) membentak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dikonfirmasi soal aliran uang dugaan suap dari Bos PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka. Lukas dengan nada tinggi berdalih tidak pernah menerima uang dari Rijatono Lakka.

Momen itu terjadi saat Lukas Enembe diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). Lukas merupakan terdakwa penerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

"Ada pembicaraan fee dengan Rijatono Lakka?," Tanya Jaksa Wawan ke Lukas di ruang sidang.

"Tidak ada pembicaraan fee, fee, seperti itu," jawab Lukas.

"Oke. Baik. Apakah saudara pernah terima duit dari ?," timpal Jaksa Wawan.

"Tidak ada! Yang begitu-begitu enggak ada," sela Lukas dengan nada tinggi.

"Ya tidak ada. Biasa saja pak, enggak usah marah-marah. Tidak perlu marah-marah," kata Jaksa Wawan.

Lukas kukuh berdalih tidak pernah menerima apapun dari Rijatono. Jaksa pun mengingatkan agar Lukas memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sebab, Lukas sudah disumpah di pengadilan.

"Ya ini kan kita mau konfirmasi keterangan saksi-saksi di persidangan, juga keterangan BAP saksi, jadi kita perlu menanyakan kepada saudara. Dan saudara kalau sudah menjelaskan, sampaikan yang sebenarnya," ucap Jaksa Wawan.