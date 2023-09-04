Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lukas Enembe Bentak Jaksa KPK saat Dikonfirmasi soal Aliran Uang

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |11:10 WIB
Lukas Enembe Bentak Jaksa KPK saat Dikonfirmasi soal Aliran Uang
Lukas Enembe bentak Jaksa KPK di ruang sidang (foto: MPI/Arie)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) membentak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dikonfirmasi soal aliran uang dugaan suap dari Bos PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka. Lukas dengan nada tinggi berdalih tidak pernah menerima uang dari Rijatono Lakka.

Momen itu terjadi saat Lukas Enembe diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). Lukas merupakan terdakwa penerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

"Ada pembicaraan fee dengan Rijatono Lakka?," Tanya Jaksa Wawan ke Lukas di ruang sidang.

"Tidak ada pembicaraan fee, fee, seperti itu," jawab Lukas.

"Oke. Baik. Apakah saudara pernah terima duit dari ?," timpal Jaksa Wawan.

"Tidak ada! Yang begitu-begitu enggak ada," sela Lukas dengan nada tinggi.

"Ya tidak ada. Biasa saja pak, enggak usah marah-marah. Tidak perlu marah-marah," kata Jaksa Wawan.

Lukas kukuh berdalih tidak pernah menerima apapun dari Rijatono. Jaksa pun mengingatkan agar Lukas memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sebab, Lukas sudah disumpah di pengadilan.

"Ya ini kan kita mau konfirmasi keterangan saksi-saksi di persidangan, juga keterangan BAP saksi, jadi kita perlu menanyakan kepada saudara. Dan saudara kalau sudah menjelaskan, sampaikan yang sebenarnya," ucap Jaksa Wawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008989/empat-terdakwa-korupsi-gereja-kingmi-mimika-dituntut-2-hingga-4-tahun-penjara-mIj7yzhJzl.jpg
Empat Terdakwa Korupsi Gereja Kingmi Mimika Dituntut 2 hingga 4 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/337/3002207/kpk-eksekusi-mantan-kadis-pupr-papua-gerius-one-yoman-ke-lapas-sukamiskin-FDpoVov0MQ.jpg
KPK Eksekusi Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/337/2985906/kadis-pupr-papua-era-gubenur-lukas-enembe-divonis-4-tahun-8-bulan-penjara-8jwh4AZqpy.jpg
Kadis PUPR Papua Era Gubenur Lukas Enembe Divonis 4 Tahun 8 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/337/2962660/sidang-perdana-korupsi-pj-bupati-sorong-digelar-di-manokwari-besok-kpk-siap-baca-dakwaan-yzKtXNQuOS.jpg
Sidang Perdana Korupsi Pj Bupati Sorong Digelar di Manokwari Besok, KPK Siap Baca Dakwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/340/2946099/kepala-pj-gubernur-pecah-dilempar-batu-massa-lukas-enembe-juga-serang-kapolda-papua-LQDOlTtuxl.jpg
Kepala Pj Gubernur Pecah Dilempar Batu, Massa Lukas Enembe Juga Serang Kapolda Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/337/2945132/profil-lukas-enembe-gubernur-papua-nonaktif-terpidana-korupsi-yang-meninggal-di-rspad-MBT9FmM9Gi.jpg
Profil Lukas Enembe, Gubernur Papua Nonaktif Terpidana Korupsi yang Meninggal di RSPAD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement