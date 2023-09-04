PM Kepulauan Cook Tiba Jakarta Hadiri KTT Ke-43 ASEAN

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Kepulauan Cook Mark Brown tiba di Indonesia pada Minggu, 3 September 2023. Mark tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten sekira pukul 19.25 WIB.

PM Mark diagendakan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pacific Island Forum (PIF).

Tampak menyambut ketibaan PM Mark Brown di ruang naratetama Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yaitu Pj. Gubernur Banten Al Muktabar dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto.

Diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN akan mulai digelar di Jakarta Convention Center (JCC) besok, Selasa 5 September 2023. Perhelatan yang dihadiri 11 negara ASEAN dan sembilan negara mitra akan berlangsung sampai tanggal 7 September 2023.

Dua negara lainnya yang diundang adalah Bangladesh sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Kepulauan Cook selaku Ketua Pasific Island Forum (PIF).

Dikutip dari laman resmi Setkab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan memimpin 12 pertemuan pada KTT ke-43 ASEAN. Rangkaian pertemuan tersebut yaitu KTT ke-43 ASEAN dalam format plenary dan retreat, KTT ke-26 ASEAN-Tiongkok, KTT ke-24 ASEAN-Korea Selatan, KTT ke-26 ASEAN-Jepang, dan KTT ke-11 ASEAN-Amerika Serikat.