INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bergerak Senyap, Ini Detik-Detik Pasukan Elite TNI Serang Markas Egianus Kogoya dan Tewaskan 3 KKB

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |11:45 WIB
Bergerak Senyap, Ini Detik-Detik Pasukan Elite TNI Serang Markas Egianus Kogoya dan Tewaskan 3 KKB
Pasukan TNI Serang Markas KKB/ist
A
A
A

JAYAPURA - Pasukan elite TNI AD menggerebek markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris di, kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Tim gabungan berhasil menyita 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu anggota KKB teroris.

Informasi yang dihimpun Okezone, operasi ini dimulai berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pasukan TNI AD sejak 17 Agustus 2023 lalu.

Saat itu, tim patroli drone Tim Taipur melihat 4 anggota TPNPB/KKB teroris yang membawa senjata laras panjang ketika berjalan di sekitar sungai. Mereka diduga datang dari arah PT Delarosa menuju Camp Matoa Belakang. Dan kembali terulang pada 21 Agustus 2023, di mana aktivitas yang mencurigakan terlihat di sekitar rumah di wilayah Matoa.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023, Mayor Inf Cosmos beserta pasukannya melaksanakan rencana operasi yang telah disusun sebelumnya.

Pada 31 Agustus 2023, pukul 18.30 WIT, sebanyak 94 personel yang dipimpin oleh Mayor Inf Sudarmin melaksanakan penyusupan menuju Pos Matoa. Akhirnya, pada tanggal 1 September 2023, pukul 03.16 WIT, tim gabungan di bawah pimpinan Mayor Inf Cosmos melakukan penyergapan hingga terjadi kontak senjata yang mengakibatkan tewasnya 3 anggota TPNPB.

Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengatakan, tim gabungan terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411 Pandawa, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Inf. Cosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di markas Matoa.

Dalam baku tembak itu, pasukan TNI AD menewaskan tiga anggota KKB, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum terindentifikasi. Mereka merupakan anak buah Egianus Kogoya.

