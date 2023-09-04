Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Indonesia, PM Timor Leste Akan Bertemu Presiden Jokowi Sore Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |11:51 WIB
Tiba di Indonesia, PM Timor Leste Akan Bertemu Presiden Jokowi Sore Ini
PM Timor Leste Xanana Gusmao tiba di Indonesia hadiri KTT ke-43 ASEAN (Foto: Ist/Raka Dwi Novianto)
JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Timor Leste Xanana Gusmao tiba di Indonesia pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Xanana tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten sekira pukul 11.04 WIB.

Tampak menyambut ketibaan PM Xanana di Ruang Naratetama Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yaitu Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

Sebelumnya, PM Kepulauan Cook Mark Brown tiba di Indonesia pada Minggu, 3 September 2023. Mark tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten sekira pukul 19.25 WIB.

Pada hari ini, kedua PM tersebut diagendakan bakal bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka sore nanti. Kedua PM tersebut juga diagendakan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta.

Diketahui, KTT ke-43 ASEAN akan mulai digelar di Jakarta Convention Center (JCC) besok, Selasa 5 September 2023. Perhelatan yang dihadiri 11 negara ASEAN dan sembilan negara mitra akan berlangsung hingga 7 September 2023.

Dua negara lainnya yang diundang adalah Bangladesh sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Kepulauan Cook selaku Ketua Pasific Island Forum (PIF).

Dikutip dari laman resmi Setkab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan memimpin 12 pertemuan pada KTT ke-43 ASEAN. Rangkaian pertemuan tersebut yaitu KTT ke-43 ASEAN dalam format plenary dan retreat, KTT ke-26 ASEAN-Tiongkok, KTT ke-24 ASEAN-Korea Selatan, KTT ke-26 ASEAN-Jepang, dan KTT ke-11 ASEAN-Amerika Serikat.

