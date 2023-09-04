Polri : Pemeriksaan Alvin Lim di Lapas Sesuai SOP

Irjen Sandi Nugroho menjelaskan penahanan Alvin Lim terkait kasus pemalsuan dengan vonis 4 tahun dan 6 bulan (Foto: Tangkapan Layar Video Youtube/Ade Armando)

JAKARTA - Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan pemaksaan pemeriksaan terhadap Alvin Lim. Bahkan, Polri sangat menghormati keputusan yang diambil keluarga dan Alvin Lim saat menolak memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang selalu dilakukan sesuai dengan standart operational prosedur (SOP).

Diketahui, Alvin Lim saat ini tengah menjalani hukuman kurungan 4 tahun 6 bulan atas perkara pemalsuan. Namun, penyidik tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap Alvin Lim atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Asosiasi Jaksa.

“Kebetulan, tanggal 15 Mei 2023, kasus yang Asosiasi Jaksa melapor itu kebetulan sedang berproses. prosesnya itu untuk melaksanakan pemeriksaan, itu ada SOP yang harus dilalui penyidik. Selain penyidik itu harus izin ke lapas, untuk formilnya mendapatkan izin pemeriksaan,” kata Sandi dalam podcast milik Ade Armando, seperti dikutip, Senin (4/9/2024).

Sebelum melakukan pemeriksaan, penyidik memastikan kesehatan Alvin Lim dengan membawa dokter dari kepolisian untuk mengetahui keadaan Alvin Lim. Tentunya didampingi dokter dari pihak Lapas.

“Di sana terjadi komunikasi dengan Pak Alvin. Pak Alvin menyatakan dia dalam keadaan sakit dan kebetulan memang sedang cuci darah, tapi bisa komunikasi dengan baik dan sempat cerita sakitnya apa dan sebagainya,” ujarnya.

Kemudian, penyidik meminta izin kepada Alvin Lim untuk melakukan sejumlah tes kesehatan. Dalam pemeriksaan kesehatan tersebut, Sandi mengungkapkan, pihak keluarga turut hadir. Bahkan kepolisian memiliki dokumentasi dan rekaman pemeriksaan kesehatan terhadap Alvin Lim.

“Hasil dari pemeriksaan dokter, Pak Alvin memang sedang mengalami sakit. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut dijelaskan oleh dokter, sakitnya tidak menghalangi untuk pemeriksaan,” tuturnya.

Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, penyidik kemudian menjadwalkan pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2023. Saat jadwal pemeriksaan, hanya ada tiga penyidik, satu dokter dari kepolisian, dokter dari lapas, petugas lapas dan istri serta saudara Alvin Lim.

“Sebelum melaksanakan pemeriksaan kita minta izin dulu sama istrinya, diskusi. Apa yang mau kita kerjakan? Yang masuk maksimal cuman dua orang, tapi kenyataannya penyidik cuma sendiri jadi penyidiknya sendiri datang ke sana didampingi oleh dua orang dokter kemudian istrinya ada di sampingnya Pak Alvin kemudian di belakang istrinya ada gate dan ada saudaranya,” kata Sandi.