INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

10 Gubernur yang Masa Jabatannya Selesai September Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |12:42 WIB
10 Gubernur yang Masa Jabatannya Selesai September Ini
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan purnatugas pada September 2023 (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 10 Gubernur akan selesai masa jabatannya pada bulan ini, September 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah menunjuk penjabat gubernur yang akan mengisi kekosongan masa jabatan di 10 provinsi tersebut.

Berikut 10 gubernur yang selesai masa jabatannya pada September 2023:

1. Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan selesai masa jabatannya pada 5 September 2023. Sosok yang kini mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden (Bacapres) itu sudah menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode sejak 23 Agustus 2013. 

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Nana Sudjana ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah.

2. Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga akan selesai masa jabatannya pada September 2023. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menjabat Gubernur Jawa Barat sejak 2018.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Bey Machmudin ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. 

3. I Wayan Koster 

Gubernur Bali I Wayan Koster merupakan kepala daerah selanjutnya yang akan purnatugas pada September 2023. Ia menjadi orang nomor satu di Bali sejak 5 September 2018.

Sang Made Mahendra Jaya ditunjuk Jokowi untuk mengisi kekosongan jabatan dengan menjadi Pj Gubernur Bali.

4. Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi 

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi akan selesai masa jabatannya pada 5 September 2023. Ia menjabat Gubernur Sumut sejak 5 September 2018.

Hasanudin ditunjuk menjadi Pj Gubernur Sumut untuk mengisi kekosongan jabatan di provinsi tersebut.

