Ini Perbandingan Karier Politik Cak Imin dan AHY, Siapa yang Paling Moncer?

JAKARTA – Perbandingan karier politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menarik untuk diulas.

Berikut ini perbandingan karier politik Cak Imin dan AHY yang dilansir beragam sumber, Senin (9/4/2023).

Karier Politik Cak Imin

Karier politik Cak Imin dimulai saat era reformasi yaitu pada tahun 1998. Ia mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) termasuk Gus Dur. Dan Cak Imin dipilih untuk menjadi Sekertaris Jenderal (Sekjen).

BACA JUGA: Kisah AHY Dipinang Anies Jadi Cawapres yang Berujung PHP

Pada pemilu tahun 1999, diusia 33 tahun ia berhasil menduduki kursi Wakil Ketua DPR RI untuk periode 1999-2004. Dan pada pemilu 2004, Cak Imin terpilih kembali untuk menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.

Cak Imin juga pernah menjabat menjadi Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak Maret 2018 hingga Seotember 2019.

Pada masa kepemimpinan SBY, ia dipercaya untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. di parlemen saat ini, Cak Imin ditunjuk untuk menjadi wakil ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk periode 2019-2024.

Karier Politik AHY

Sebelum terjun ke bidang politik, AHY berkarier sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama 16 tahun dengan pangkat terakhir Mayor.

AHY selanjutnya memutuskan pensiun dari kemiliteran pada september 2016 dan terjun ke bidang politik dengan maju ke Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017.