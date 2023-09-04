4 Jenderal Polisi yang Pernah Menjabat Pimpinan KPK

JAKARTA- Empat jenderal polisi yang pernah menjabat pimpinan KPK akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Dalam struktur pejabat struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa posisi diisi oleh jenderal polisi. Tak sedikit dari mereka memegang jabatan penting seperti pimpinan KPK. Dua diantaranya bahkan menjabat sebagai ketua KPK.

Berikut ini merupakan Jenderal Polisi yang pernah menjabat sebagai pimpinan KPK, yang telah dilansir Okezone dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023).

1. Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki

Taufiequrachman Ruki merupakan mantan perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai ketua KPK selama empat tahun, yakni periode 2003 hingga 2007. Ruki menjadi ketua KPK pertama. Ia terpilih melalui mekanisme pemungutan suara setelah uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI, pada Desember 2003 silam.

Pada tahun 2015, Ruki ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas KPK menggantikan Abrahan Samad yang pada saat itu tengah diberhentikan sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen.

Tak hanya berkiprah di KPK Ruki juga pernah berkiprah dalam dunia politik sebagai anggota DPR RI selama tiga periode, yakni sejak tahun 1992 hingga 2001.

2. Komjen. Pol (Purn) Firli Bahuri

Firli Bahuri merupakan ketua KPK yang menjabat pada periode 2019 hingga 2023. Ia dilantik pada 21 November 2019 menggantikan Agus Rahardjo. Sebelum menjabat sebagai ketua KPK, Firli telah terlebih dahulu meniti karir di kepolisian.

Firli mengikuti pendidikan kepolisian lengkap, mulai dari Akademi Polisi (AKPOL) pada 1986 hingga Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1997. Ia juga mengikuti berbagai macam pelatihan dan kursus kejuruan untuk menunjang karirnya.

Selain itu, Firli juga tercatat pernah menjabat di sejumlah jabatan penting seperti ajudan Wakil Presiden RI Boediono, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Deputi Penindakan KPK, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri.