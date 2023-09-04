Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1.679 Polisi Diterjunkan untuk Rekayasa Lalin dan Pengamanan Jalur Delegasi KTT ASEAN

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |14:00 WIB
1.679 Polisi Diterjunkan untuk Rekayasa Lalin dan Pengamanan Jalur Delegasi KTT ASEAN
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Berbagai macam persiapan terus dilakukan menjelang kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di DKI Jakarta.

Salah satunya, Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) dan pengamanan tamu negara untuk acara yang digelar pada 5-7 September 2023 tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa pelaksanaan KTT ASEAN juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalur di sejumlah jalan. Hal ini dilakukan saat delegasi melintas baik ke venue utama KTT ASEAN ke akomodasi maupun venue lainnya.

Untuk keamanan delegasi, sebanyak 1.679 personel dikerahkan guna mengamankan pengawalan, pengamanan jalur dan rekayasa lalu lintas.

"Untuk pengamanan rute sebanyak 1.128 personel, 300 personel untuk pengamanan parkir dan 251 personel untuk pengawalan yang terdiri dari 75 personel untuk pengawalan delegasi baik dengan kendaraan roda dua dan roda empat, lalu sebanyak 176 personel BKO paspampres," kata Sandi melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/9/2023).

Kemudian, Polisi juga berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membuat surat edaran soal pembatasan kendaraan besar di sejumlah ruas.

Lalu ada juga kebijakan work from home (WFH) untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama penyelenggaraan KTT ASEAN.

"Kami juga mengusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta untuk mengganti proses belajar mengajar sekolah yang ada di sekitar venue KTT ASEAN untuk dilakukan secara daring," katanya.

