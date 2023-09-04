Sita 5 Senjata dan Dokumen Rahasia, Jenderal Kopassus Ungkap Fakta Penyerangan Markas Egianus Kogoya





JAYAPURA - Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengatakan, tim gabungan yang dipimpin oleh Mayor Inf. Cosmos berhasil menyita 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB Teroris di markas Matoa.

Tim gabungan tersebut terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411 Pandawa, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Inf. Cosmos.

Dalam baku tembak itu, pasukan TNI AD menewaskan tiga anggota KKB, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum terindentifikasi. Mereka merupakan anak buah Egianus Kogoya.

Jenderal Kopassus bintang 2 ini, menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan tiga warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. "Itu tertulis dalam dokumen yang diamankan," ujar Mayjen TNI Izak Pangemanan kepada awak media.

Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas KKB dari Egianus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya.

Dia menegaskan, bahwa TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan KKB Teroris.