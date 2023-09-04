Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe hingga Ketum Parpol Pendukung Ganjar Pranowo Tiba di Markas PDIP

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |14:50 WIB
Hary Tanoe hingga Ketum Parpol Pendukung Ganjar Pranowo Tiba di Markas PDIP
Hary Tanoe bersama ketum partai pendukung Ganjar tiba di markas PDIP/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Ketua Umum partai politik pendukung pencapresan Ganjar Pranowo telah tiba di kantor DPP PDI-Perjuangan, Senin (4/9/2023) siang ini.

Berdasarkan foto istimewa yang didapat, HT duduk persis di samping Megawati Soekarnoputri yang didampingi anaknya, Prananda. Sementara, Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono duduk sejajar dengan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

 BACA JUGA:

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rapat ini sudah dirancang sejak pekan lalu. "Agenda pertemuan ini rapat konsolidasi partai politik yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Para ketua umum sibuk kegiatan masing-masing ke daerah jadi hari ini waktu yang cocok," kata Hasto.

Megawati tiba pukul 13.45 WIB didampingi puteranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo. Sekjen PDIP Hasto dan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menyambut kedatangan Megawati dan Mas Nanan, panggilan akrab M. Prananda Prabowo.

 BACA JUGA:

Kemudian, Hasto bersama Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyambut rombongan PPP yang dipimpin Ketua Umum Mardiono dan Sekjen PPP Arwani Thomafi. Mereka berjalan kaki dari Kantor PPP yang letaknya bersebelahan dengan Kantor PDIP.

Selanjutnya, tiba Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Sekjen Kodrat Shah yang kembali disambut Hasto dan Said. Terakhir, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo pun menyusul datang agenda rapat.

Halaman:
1 2
      
