BMKG: Hingga Awal September 2023, 79% Wilayah Indonesia Alami Musim Kemarau

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan 79% wilayah Indonesia berdasarkan zona musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau hingga awal September 2023.

“Berdasarkan jumlah ZOM, pada awal September 2023 ini sudah sebanyak 79% wilayah Indonesia masuk musim kemarau,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Senin (4/9/2023).

BMKG mengatakan, wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi Aceh, Sumatera Utara, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatera Barat, sebagian besar Bengkulu, sebagian besar Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa hingga NTT.

Kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sebagian besar Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah bagian utara dan tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat dan Papua bagian selatan.

BMKG pun mengungkapkan pada Dasarian I September 2023 umumnya diprediksi curah hujan berada di kriteria rendah (0 – 50 mm/dasarian). Wilayah yang diprakirakan mengalami hujan kriteria rendah (kurang dari 50 mm/dasarian) berada di - Sumatera bag tengah-selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bag tengah-selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Malut dan Maluku, sebagian kecil Papbar dan Papua.

Sementara itu, wilayah yang diprakirakan mengalami hujan kriteria menengah (50 - 150 mm/dasarian) berada di - Sumatera bagian tengah-utara, Kalimantan bagian utara, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Malut dan Maluku bag tengah, sebagian Papbar, sebagian besar Papua.