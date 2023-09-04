Momen Ketum Parpol Pendukung Ganjar Pranowo Foto Bareng Depan Lukisan Bung Karno

Para ketum parpol pendukung Ganjar Pranowo berfoto di depan lukisan wajah Bung Karno. (Foto: Dok Ist)

JAKARTA - Ada momen menarik menjelang pertemuan ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Megawati Soekarnoputri sebagai tuan rumah, menunjukkan sejumlah lukisan yang berada di kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP)

Momen ini terjadi setelah para ketua umum parpol pendukung diterima Megawati dan anaknya, M. Prananda Prabowo di ruang transit yang berada di lantai 3 DPP PDIP. Di sana, para ketum berbincang santai.

Usai berbincang, Megawati menjelaskan kepada ketiga ketua umum sejumlah lukisan. Selanjutnya, mereka terlihat menatap sebuah bingkai lukisan Sang Proklamator, Bung Karno.

Di lukisan ini, Megawati berfoto bersama Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono dan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Keempatnya erpose sambil berbincang ringan.

Setelah melakukan foto bersama di lukisan Bung Karno, para etum bersama-sama menuju lantai 5. Di ruangan inilah agenda pertemuan akan digelar bersama peserta dari perwakilan masing-masing parpol.