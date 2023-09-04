Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Truk Sambangi Kantor Gubernur Jateng, Beri Salam Perpisahan untuk Ganjar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |15:37 WIB
Ratusan Truk Sambangi Kantor Gubernur Jateng, Beri Salam Perpisahan untuk Ganjar
Ratusan truk sampaikan salam perpisahan untuk Ganjar Pranowo/Foto: Fiqri
A
A
A

SEMARANG - Ratusan truk dari sejumlah daerah mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Senin (4/9/2023) siang. Kedatangan mereka untuk memberikan salam perpisahan kepada Ganjar Pranowo yang akan purnatugas sebagai Gubernur Jateng pada Selasa, 5 September 2023.

Dari pantauan MPI di lapangan, ratusan truk itu mulai berdatangan di Kantor Gubernur Jateng sekitar pukul 14.00 WIB. Beragam ukuran truk mulai dari kecil, sedang hingga besar datang dan parkir di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, tepat di depan Kantor Gubernur Jateng.

Truk yang datang pun terlihat menarik. Tulisan dan gambar bak mereka mencuri perhatian. Sebagian besar gambar dan tulisan memberi semangat pada Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

"Aku tak akan pernah abu-abu untuk Ganjar Pranowo," demikian salah satu tulisan pada truk yang terparkir dan terdapat gambar Ganjar yang kenakan kemeja bermotif garis lurus bewarna hitam-putih.

Tak hanya itu, sebagian tulisan dan gambar pada truk itu juga merupakan ucapan terima kasih atas kinerja Ganjar.

"Terima kasih Pak Ganjar sudah berantas pungli," demikiam tulisan pada salah satu truk.

Halaman:
1 2
      
